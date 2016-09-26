В Одесской области пограничники задержали браконьеров с полтонной рыбы

Пограничники Измаильского отряда во время проведения мероприятий по противодействию незаконному вылову водных живых ресурсов задержали неподалеку от озера Кагул гражданина Украины, который перевозил в прицепе более полтонны рыбы добытой незаконным путем, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время осмотра автомобиля "Москвич" охранники границы обнаружили в прицепе свыше полтонны рыбы и запрещенные орудия лова – сетки общей длиной почти километр. Также во время проверки оказалось, что у водителя отсутствуют при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

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За нарушение пограничного режима на нарушителя составили административные документы.

По данному факту было сообщено Ренийское отделение полиции и территориальные подразделения рыбоохраны.

Обнаруженную рыбу, сетки и прицеп передали в территориальный отдел рыбоохраны для дальнейшего принятия правового решения.