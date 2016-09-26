В Одесской области пограничники задержали браконьеров с полтонной рыбы
Обнаруженную рыбу, сетки и прицеп передали в территориальный отдел рыбоохраны для дальнейшего принятия правового решения.
Пограничники Измаильского отряда во время проведения мероприятий по противодействию незаконному вылову водных живых ресурсов задержали неподалеку от озера Кагул гражданина Украины, который перевозил в прицепе более полтонны рыбы добытой незаконным путем, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Во время осмотра автомобиля "Москвич" охранники границы обнаружили в прицепе свыше полтонны рыбы и запрещенные орудия лова – сетки общей длиной почти километр. Также во время проверки оказалось, что у водителя отсутствуют при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.
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За нарушение пограничного режима на нарушителя составили административные документы.
По данному факту было сообщено Ренийское отделение полиции и территориальные подразделения рыбоохраны.
Обнаруженную рыбу, сетки и прицеп передали в территориальный отдел рыбоохраны для дальнейшего принятия правового решения.