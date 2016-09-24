С начала года в природных экосистемах Украины зафиксировано более 20 тыс. пожаров - ГСЧС

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«С начала года зафиксировано 20 тыс. 215 пожаров в экосистемах на площади 17 тыс. 116 га», - говорится в сообщении.

В частности, на этой неделе спасатели не допустили распространения огня от пожара сухой травы на площади около 4 га на жилые дома в селе Малиновка Малинского района Житомирской области.

В ГСЧС заметили, что в основном возгорания в природных экосистемах возникают в результате выжигания сухой растительности, нарушения гражданами правил пожарной безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках, пребывания в лесных массивах и на торфяниках.

«Особую опасность представляет именно выжигание остатков на полях после завершения зерноуборочной кампании, ведь такие действия приводят к возникновению масштабных пожаров. Огонь быстро может перекинуться на близлежащие населенные пункты, лесные массивы», - подчеркнули в ведомстве.

ГСЧС призвала граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.