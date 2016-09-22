На Тернопольщине полиция расследует причины массовой гибели рыбы около одного из сел

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера в милицию поступило сообщение от представителей общественной организации «Скала», что в результате выброса неизвестных химических веществ вблизи села отравлена рыба.

Читайте также"Мертвый Остер": прокуратура открыла уголовное дело по факту загрязнения реки

Правоохранители сообщили о данном инциденте в органы местной власти, работникам прокуратуры, ГСЧС и санитарно-эпидемиологической службе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, полицейские выясняют все обстоятельства.

На своей странице в соцсетях представители ГО «Автомайдан Тернополь» сообщили, что речь идет о гибели нескольких тонн рыбы.

Общественные активисты тоже присоединились к выявлению предприятия, которое осуществило сброс в реку Ничлавку химических веществ.