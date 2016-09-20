За минувшие сутки в природных экосистемах Украины произошло 212 пожаров

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте такжеГослесагентство: площадь усыхания украинских лесов ежегодно увеличивается

"В частности, на протяжении минувших суток в Украине произошло 212 пожаров в природных экосистемах на общей площади 192 га. С начала года зафиксировано 20 тыс. 014 пожаров в экосистемах на площади 16 тыс. 975 га", - говорится в сообщении.

В основном, возгорания в природных экосистемах возникают в результате выжигания сухой растительности, нарушения гражданами правил пожарной безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках, пребывания в лесных массивах и на торфяниках. Особую опасность представляет именно выжигание пожнивных остатков на полях после завершения зерноуборочной кампании, ведь такие действия приводят к возникновению масштабных пожаров. Огонь быстро может перекинуться на населенные пункты и лесные массивы, расположенные неподалеку.

Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Напомним, 14 сентября пожарные Львовщины восемь раз выезжали на ликвидацию пожаров торфа в Золочевском, Яворовском, Бусском, Самборском, Пустомытовском районах и в городе Львове.