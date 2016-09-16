В Днепро-Бугском лимане зафиксирован массовый мор бычка: погибло уже полмиллиона рыб

Как сообщает областное управление охраны, использования и воспроизведения водных биоресурсов и регулирования рыболовства, вчера рыбинспекторы зафиксировали гибель рыбы в акватории Днепровско-Бугского лимана в районе села Александровка Белозерского района.

Заморные явления наблюдались 14-15 сентября на побережье примерно на протяжении 1,5 километра, общее количество погибших бычков составлило более 225 тысяч особей размером от 3 до 7 сантиметров.

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Накануне возле соседнего села Станислав также обнаружили гибель рыбы: заморные явления наблюдались на побережье примерно на протяжении 1,2 километра. Общее количество погибших бычков составляло примерно 240 тысяч.

«По результатам исследованных проб поверхностных вод, которые были отобраны в августе, выявлено превышение предельно допустимой концентрации по некоторым показателям, в частности, хлоридами, сульфатами, железом и другими», - сообщили в пресс-службе Херсонрыбоохраны.

Ведомство направило эту информацию Госэкоинспекцию, сейчас специалисты уточняют причины и обстоятельства гибели рыбы и устанавливают возможного виновника загрязнений.