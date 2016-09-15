Львову грозит экологическая катастрофа: на берегу реки Стрый нашли могильник химических отходов (видео)

К проблемы с отходами добавилась новая головная боль – тонны химикатов неизвестного происхождения, которые недавно заметили на берегу реки Стрый, в нескольких десятках километров от Львова.

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"Химикаты спокойно хранятся практически в жилом массиве, на берегу реки Стрый, водосбор с которой идет на миллионный Львов", - говорится в сюжете.

"Те химические вещества попадают в грунтовые воды", - утверждает депутат Стрыйского райсовета.

Ранее УНИАН сообщал, что дамба с гудронами, которая расположена недалеко от места оползня на Грибовической свалке под Львовом, может быть опасной для региона.