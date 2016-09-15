На Львовщине спасатели тушат масштабный пожар на торфянике

В течение минувших суток пожарные Львовщины восемь раз выезжали на ликвидацию пожаров торфа в Золочевском, Яворовском, Буском, Самборском, Пустомытовском районах и в городе Львове, сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области.

Так, 14 сентября в 09:21 поступило сообщение о горении торфа в г. Львове на вул. Роксоланы. Площадь пожара составила 12 кв.м.

"В с. Мальчицы Яворивского района рятувальникипродовжують тушить торфяной пожар. В течение 14 сентября удалось ликвидировать горение на площади 2 га. К ликвидации пожара привлечено 133 спасатели, 20 единиц спецтехники, 12 мотопомп и 12 бензопил. Остается погасить еще 3 га", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, горел торф отдельными очагами площадью 400 кв.м в сек. Рогожной Самборского района и 0,5 га в с. Скварява Золочевского района. Туда выезжали 24 спасателя, 6 единиц спецтехники, бульдозер ДТ-75, 2 трактора с бочками, емкостью 10 т и автомобиль МАЗ с бочкой 30 т местных частных предприятий.

Торфяные пожары отличаются от остальных пожаров продолжительностью ликвидации и потенциальной возможностью увеличения масштабов. Сложность тушения таких пожаров заключается в том, что горение проникает в более глубокие слои торфа. При подземных пожарах, огня на поверхности почвы нет, лишь иногда он пробивается из-под земли, но скоро исчезает. Но выделяется дым, который стелется поверхностью. На такие пожары не влияют ни ветер, ни суточные изменения погоды, а горение может продолжаться месяцами.