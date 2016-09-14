Указ о создании нацпарка на базе угодий Януковича уже подготовлен - Минэкологии

Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии в ответ на запрос УНИАН.

«Минэкологии подготовило проект указа президента Украины «О создании национального природного парка «Днепровско-Тетеровский» и направило его на согласование заинтересованным министерствам и ведомствам», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент создал нацпарк "Нижнеднепровский"В пресс-службе подчеркнули, что проект указа президента был подготовлен после длительной процедуры других согласований.

«Работа над созданием парка уже ведется не одно десятилетие… В 2010-2013 годах эта работа приостановилась. В 2014-2015 годах общественность и народные депутаты инициировали возобновление работы над созданием парка… Согласно процедуре создания новых объектов природоохранного фонда, уже было согласовано ходатайство Киевского эколого-культурного центра и подготовлен проект создания парка, получено согласие Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства и органов местной власти», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября суд вернул охотничьи угодья «Сухолучье» из собственности экс-президента Януковича в государственную собственность.

В июле 2016 года министр экологии Остап Семерак сообщил, что Минэкологии планирует к 2020 году увеличить в два раза территорию природно-заповедного фонда Украины, который сейчас составляет 6% площади страны.

Читайте такжеТерриторию нацпарка "Двуречанский" на Харьковщине планируют увеличить вдвоеПо словам Семерака, министерство стремится к среднеевропейскому показателю размера природно-заповедного фонда на уровне 18% от территории страны.

Национальный парк «Днепровско-Тетеровский» создается с целью сохранения, воссоздания и эффективного использования природных объектов Центрального Полесья и Среднего Приднепровья, например, многих видов растений и животных, которые занесены в Красную книгу Украины. Парк планируется создать на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области площадью 30,4 тысячи гектаров, которые будут выведены из хозяйственной деятельности Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства.