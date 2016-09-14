В Одесской области активисты разоблачили сотню нелегальных копанок ракушечника
13:14, 14 сентября 2016Природные ресурсы
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В Одесской области общественные активисты разоблачили сотню нелегальных копанок камня ракушечника.
Об этом сообщает ТСН.
Такие работы наносят государству ущерб на 16 миллионов гривен ежемесячно.
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Предприниматели незаконную добычу, как правило, прикрывают разрешениями на проведение геолого-разведочных работ.
Половину доходов черные геологи отдают, по словам активистов, в виде взяток, в том числе и правоохранителям.
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