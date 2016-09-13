Гослесагентство: площадь усыхания украинских лесов ежегодно увеличивается

Об этом "112.ua" сообщила временно исполняющая обязанности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич.

"Сегодня мы столкнулись с проблемой усыхания лесов. Если раньше она носила исключительный характер, то сейчас проблема приобрела довольно таки угрожающие масштабы. Можем сказать, что площадь усыхания лесов, особенно ельников, ежегодно увеличивается почти на 8 тыс. га. И ситуация будет только ухудшаться", - заявила она.

Для решения этой проблемы Гослесагентство планирует привлечь международных экспертов.

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"Собственно 15 сентября проведем конференцию, на которой обсудим проблему усыхания. А по завершению – подготовим программу и разработаем четкий план, как остановить эти патогенные процессы. Ведь сегодня много спекуляций на этой теме. Экологи говорят, что деревья нужно лечить, хотя ученые утверждают, что это не даст никакого эффекта и дерево просто засохнет. А сухостой – это одна из главных причин лесных пожаров. Поэтому, на наш взгляд, необходима комплексная программа замены насаждений", - объясняет она.

По словам Юшкевич, эта проблема возникла из-за того, что послевоенная советская Украина, для восстановления разрушенных городов и сел требовала много древесины, и масштабы рубок были довольно таки внушительными. Позже срубы засадили лесными культурами. Впрочем, увы, в те времена при создании карпатских лесов не было учтено всю специфику почвенных и микробиологических условий.

"В результате мы получили недолгостойкие насаждения. И теперь столкнулись с проблемой патологических процессов, связанных с усыханием. А леса во всем мире считаются зеленым золотом. Поэтому, чтобы остановить этот процесс, мы должны проводить замену насаждений. Иначе наши дети будут любоваться не зелеными, а желтыми Карпатами",- подчеркнула руководитель ведомства.