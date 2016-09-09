Гослесагентство планирует запретить сплошные санитарные рубки леса

«Мы срочно собрали рабочую группу, которая разработала изменения в санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах. На сегодня мы уже прошли все этапы согласования. Планируется, что на следующей неделе эти правила уже будут рассматриваться на правительственном комитете, после чего их одобрит Кабинет министров Украины. Таким образом мы жестко регламентируем сплошную санитарную рубку и злоупотребления, связанные с этими процессами», - цитирует Юшкевич пресс-служба.

Согласно сообщению, Гослесагентство предложит Кабмину ограничить основания для разрешений на проведение санитарных рубок такими случаями, как усыхание деревьев, буреломы, ветровалы и пожары.

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Юшкевич подчеркнула, что 27% леса в Украине не контролируется Гослесагентством.

«Этот лес находится в разных ведомствах - в сфере подчинения Минобороны, Минприроды, областных советов. Поэтому там не действуют единые правила контроля, заготовки древесины, торговли. Но 27% - это довольно значительная часть леса, которая позволяет создать теневой оборот древесины. Для изменения ситуации подготовлен комплексный законопроект, который увеличит ответственность за нарушения в лесной сфере», - отметила руководитель Гослесагентства.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Украине лесная охрана зафиксировала более 1,7 тыс. незаконных рубок, объем которых составил 24,1 тыс. куб. м, что принесло государству 84,7 млн грн убытков. За нарушения Гослесагентство привлекло к дисциплинарной ответственности 1086 должностных лиц и уволило 108 служащих, в том числе некоторых руководителей лесозаготовительных предприятий.

В управлении Гослесагентства находятся 73% лесов страны. Остальные леса принадлежат другим лесопользователям, которые, по официальным данным, в год рубят около 1,5 млн кубометров леса.