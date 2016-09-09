Суд арестовал 890 га земель лесного фонда в Буче в рамках расследования "дерибана"

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"По ходатайству работников прокуратуры Печерским районным судом г. Киева наложен арест на указанные земельные участки, что сделает невозможным их дальнейшее отчуждение", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля правоохранители провели обыски по 31 адресу в рамках расследования дела о незаконном выделении земли должностными лицами Бучанского горсовета. Должностных лиц подозревают в незаконном изъятии из собственности государства 890 га особо ценных земель лесохозяйственного назначения.

В тот же день начальник департамента Генеральной прокуратуры Украины Владимир Гуцуляк заявил, что прокуратура в рамках расследования дела о незаконном выделении 890 гектаров Бучанского леса проводила обыски в квартирах городских голов Бучи Анатолия Федорука и Ирпеня Владимира Карплюка для изъятия документов, которые могут подтверждать их причастность к земельным махинациям.