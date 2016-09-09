Рада сегодня рассмотрит законопроекты по охране флоры и фауны по международным соглашениям
10:12, 09 сентября 2016Природные ресурсы
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Сегодня Верховная Рада Украины после часа вопросов к правительству рассмотрит ряд законопроектов, которые касаются вопросов охраны флоры и фауны.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, всего после Часа правительства сегодня предполагается рассмотреть 4 законопроекта.
Три из них - это изменения в некоторые законодательные акты по вопросам охраны флоры и фауны в соответствии с международными соглашениями, а также о выполнении Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны, их природной среды в Европе.
Кроме того, это вопрос имплементации европейских экологических норм об охране среды редких видов животных и растений.
Последний законопроект касается вопроса применения мер пресечения к человеку, в отношении которого предусматривается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении.
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