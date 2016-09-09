Рада сегодня рассмотрит законопроекты по охране флоры и фауны по международным соглашениям

Как передает корреспондент УНИАН, всего после Часа правительства сегодня предполагается рассмотреть 4 законопроекта.

Три из них - это изменения в некоторые законодательные акты по вопросам охраны флоры и фауны в соответствии с международными соглашениями, а также о выполнении Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны, их природной среды в Европе.

Кроме того, это вопрос имплементации европейских экологических норм об охране среды редких видов животных и растений.

Последний законопроект касается вопроса применения мер пресечения к человеку, в отношении которого предусматривается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении.