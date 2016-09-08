"Я дерево - пили!": в Киеве прошла акция против вырубки деревьев возле Нацмузея истории Украины (фоторепортаж)
15:09, 08 сентября 2016Природные ресурсы
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В Киеве 8 сентября прошла акция против вырубки деревьев возле Национального музея истории Украины.
Фото УНИАН
Активисты держали в руках плакаты с надписями "Я дерево - пили!" и "Руки прочь от деревьев!".
Это произошло после того, как в соцсетях появилась информация о том, что возле Национального музея истории Украины срубили более 150 деревьев.
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