В Киеве возле Пейзажной аллеи незаконно вырубили более 160 деревьев

Об этом сообщает пресс-служба КП СЗН на своей странице в Facebook.

"Сегодня работниками нашего предприятия был установлен факт самовольного вырубки 163 деревьев на склонах горы. Со своей стороны, мы созвали комиссию, составили акт о нарушении, и готовим письмо в государственную экологическую инспекцию Киева по проведению проверки и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

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По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тыс. гривень, но окончательный вывод сделает комиссия.

"За последние 5 лет это первый случай массового уничтожения зеленых насаждений в Подольском районе", - отмечается в сообщении.