В Киеве возле Пейзажной аллеи незаконно вырубили более 160 деревьев
Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Подольского района Киева установило факт незаконной вырубки деревьев на склонах Старокиевской горы.
Об этом сообщает пресс-служба КП СЗН на своей странице в Facebook.
"Сегодня работниками нашего предприятия был установлен факт самовольного вырубки 163 деревьев на склонах горы. Со своей стороны, мы созвали комиссию, составили акт о нарушении, и готовим письмо в государственную экологическую инспекцию Киева по проведению проверки и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.
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По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба составляет около 500 тыс. гривень, но окончательный вывод сделает комиссия.
"За последние 5 лет это первый случай массового уничтожения зеленых насаждений в Подольском районе", - отмечается в сообщении.