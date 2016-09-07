Под Львовом ликвидируют возгорание торфа, вызвавшее задымление в городе (фото, видео)

Спасатели Львовской области продолжают ликвидировать возгорания торфа в селе Сытыхов Жолковского района, через которое по всему Львову распространяется густой дым.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области, в течение 6 сентября удалось ликвидировать горение на площади 0,5 га. Остается тлеть еще 1 га торфа.

«По состоянию на 7:00 7 сентября к ликвидации пожара привлечены 66 спасателей и 10 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера во всех районах Львова наблюдалось сильное задымление и запах горения.

Сначала спасатели выясняли происхождения задымления, проводя объезд окраинами. Позже они установили, что причиной является горение торфа в селе Сытыхов недалеко от Львова площадью 1,5 га.

Справка УНИАН. Село Сытыхов Жовковского района расположено на расстоянии около 15 км от Львова.