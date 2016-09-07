Во Львове презентуют книгу об окружающей среде

В пятницу, 9 сентября, в помещении Львовского городского совета городское управление экологии и благоустройства совместно с учеными географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко представит книгу «Львов: природа вокруг нас».

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Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Согласно сообщению, издание призвано акцентировать внимание читателей на важности соблюдения принципов формирование природного экологического каркаса города и сохранение окружающей среды.

«В книге охарактеризованы наиболее распространенные древесные виды, проведен анализ геопространственных особенностей распространения интродуцентов на территории города. В книге также рассматривается животный мир как важный компонент урбосистеми. Подробно описаны основные категории и объекты природно-заповедного фонда на территории города. Особое внимание в издании уделяется компонентам природной среды, которые функционируют во Львове», - говорится в сообщении.

Издание рассчитано на широкий круг читателей: учителей, студентов высших учебных заведений и всех, кто интересуется окружающей средой.