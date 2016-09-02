В Украине с начала года произошло более 14 тысяч пожаров в экосистемах

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, за минувшие сутки в Украине произошло 229 пожаров в природных экосистемах на общей площади 206 гектаров.

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По словам спасателей, основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах является выжигание сухой растительности, нарушение гражданами правил пожарной безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках, пребывание в лесных массивах и на торфяниках.

"В первую очередь, не сжигайте пожнивные остатки на полях, сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, не разбрасывайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не баловались с огнем", - обращаются спасатели к гражданам.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак до 9 сентября планирует представить интерактивную карту свалок Украины.