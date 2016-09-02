Обама проинспектировал самый большой природный заповедник в мире на Гавайях (фоторепортаж)

Во время визита Обама пообщался с сотрудниками заповедника и осмотрел местный достопримечательности.

Национальный морской памятник "Папаханаумокуакеа" представляет собой группу небольших островов и атоллов, расположенных посреди Тихого океана и входящих в состав Северо-западных Гавайских островов. Является объектом Всемирного наследия и имеет международное значение как культурного, так и природного характера.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2016 года президент США Барак Обама объявил о намерении увеличить территорию природоохранной зоны природного заповедника "Папаханаумокуакеа" близ Гавайских островов более, чем в четыре раза.

В свою очередь глава ЮНЕСКО Ирина Бокова сказала, что решение президента США напоминает о важной роли океана, его фауны и флоры для жизни на земле.

"Я рассматриваю это решение, как призыв к международному сообществу продемонстрировать полную приверженность принципам устойчивого развития и осуществлению Парижского соглашения по климату, принятого в декабре 2015 года", - заявила она.