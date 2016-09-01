В Днепр запустят около 9 миллионов мальков для очищения воды

Сейчас департамент экологии ОГА начал работу на верхней части Днепровского водохранилища. Для того чтобы улучшить состояние воды, планируют запустить в реку почти 9 миллионов мальков рыб, сообщает 34 телеканал.

«Департамент экологии ОГА совместно с учеными Днепропетровщины разработали программу по возрождению реки Днепр. Очистить ее русло помогут рыбы. Начнут с верхней части Днепровского водохранилища. В течение 10 лет туда запустят 9 миллионов мальков рыб», - рассказал глава региона Валентин Резниченко.

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Толстолобик, белый амур, карп, сом, щука и линь. Эти виды рыб питаются фитопланктоном и фильтруют воду. Мальков будут запускать в научно обоснованных пропорциях. В этом году в Днепр выпустят первые 1,2 миллиона мальков рыб.

В 2017 году планируется запустить 1,5 миллиона мальков, в 2018 — 1,8 миллионов, в 2021 — 1,3 миллионов, в 2022 — 1,8 миллионов, в 2025 - 1,3 миллионов. Обустроят на Днепре и места для нереста рыбы.

«На сегодняшний день установлено, что катастрофическое нарушение экобаланса Днепра приводит к неудовлетворительному состоянию воды в реке. Первое, что нужно сделать, - это восстановить его с помощью зарыбления. Над проектом по восстановлению экобаланса Днепра работали лучшие ученые Днепропетровщины», - подчеркнул главный эколог области Руслан Стрелец.