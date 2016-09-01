На Львовщине спасатели продолжают ликвидацию пожара торфа

Как сообщает 1 сентября пресс-служба ГСЧС во Львовской области, к ликвидации пожара привлекли 48 спасателей, 3 единицы спецтехники, пожарные насосные станции и трактор Лесхоза. Остается ликвидировать горение торфа еще на 0,6 га.

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Спасатели призывают население быть осторожным и не находиться рядом с опасными местами, ведь торфяные пожары создают опасность провала в прогорелую почву людей и техники. Торф медленно прогорает на всю глубину залегания, которая может достигать 6-8 и более метров. В этих участках после выгорания сохраняется высокая температура, поэтому человек, провалившись, может погибнуть.

Горение торфа на площади 1,8 га возникло 29 августа в с. Гамалиевка Пустомытовского района.