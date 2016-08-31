Глава ЮНЕСКО считает расширение морского заповедника на Гавайях важным призывом к международному сообществу

Таким образом, сообщает пресс-служба ООН, этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО стал крупнейшим природным заповедником в мире.

"Это решение является проявлением приверженности защите окружающей среды. Оно поможет улучшить положение общин, которые сталкиваются с угрозами, вызванными изменением климата, а также обеспечить защиту природных экосистем, от которых зависит наша жизнь", - заявила Бокова.

Читайте такжеЧиновники начали работу над повышением туристической привлекательности природно-заповедного фонда Украины

Глава ЮНЕСКО сказала, что решение президента США напоминает о важной роли океана, его фауны и флоры для жизни на земле. Оно было принято за несколько дней до открытия Конгресса Международного союза охраны природы в Гонолулу - столице штата Гавайи.

"Я рассматриваю это решение, как призыв к международному сообществу продемонстрировать полную приверженность принципам устойчивого развития и осуществлению Парижского соглашения по климату, принятого в декабре 2015 года", - отметила Бокова.

Морской заповедник "Папаханаумокуакеа" был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году ввиду его исключительно богатого биоразнообразия. На территории этого архипелага обитает более пятой части всех известных в мире видов рыб. Заповедник позволяет прослеживать глубокие связи между природой и культурой, он имеет космологическое значение для гавайцев, как воплощение концепции родства между человеком и миром, колыбели жизни и пристанища человеческих душ после смерти.

На территории заповедника найдены археологические свидетельства проживания людей, занимавшихся там земледелием еще до прихода европейцев. "Папаханаумокуакеа" простирается почти на 2 тысячи километров с юго-востока на северо-запад. Территория охраняемого района была увеличена вчетверо.