Воде Индо-Гангского бассейна угрожает глобальное загрязнение токсичными отходами

К такому выводу пришел международный коллектив геологов Их исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience. По данным ученых, примерно 60% грунтовых вод на глубине до 200 мм на территории бассейнов рек Инд, Ганг и Брахмапутра содержат аномально высокие концентрации солей и мышьяка.

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Это делает жидкость непригодной для питья или сельскохозяйственных целей. Спутниковые наблюдения показали, что в последние годы уровень грунтовых вод в регионе снижается. Это обстоятельство считалось одной из главных угроз для населения, проживающего на Индостане.

Сделанные учеными полевые замеры проб в речных бассейнах показали, что уровень грунтовых вод в среднем остается стабильным. Он падает на 30% вблизи крупных городов, что впоследствии компенсируется подпиткой от окружающих источников.

На Индо-Гангскую речную экосистему приходится четверть мировой добычи грунтовых вод, используемой 750 млн человек в Пакистане, Индии, Непале и Бангладеш.