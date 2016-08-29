В Стокгольме стартовала Всемирная неделя воды

Об этом говорится в сообщении на сайте Организации объединенных наций (ООН).

Читайте такжеВ Израиле рассказали, как вторичное использование питьевой воды спасает от засухи

"По подсчетам специалистов, сегодня проблемы с чистой водой испытывает почти треть населения планеты. В то же время наблюдается рост спроса на воду в странах с развивающейся и растущей экономикой", - говорится в сообщении.

Участники Недели воды - эксперты, практики, политики, бизнес-лидеры, разработчики новых технологий и молодые профессионалы из разных стран мира - собираются в Стокгольме для обмена мнениями, идеями, поиска новых подходов к решению проблем, связанных с водой.

В прошлом году во Всемирной неделе воды приняли участие более 3300 представителей 130 стран мира.

Напомним, за последние 30 лет площадь суши на Земле увеличилась на 58 тыс. квадратных километров.