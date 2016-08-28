В Украине с начала года произошло более 13 тысяч пожаров в экосистемах

В Украине с начала года зафиксировано 13 тыс. 600 пожаров в экосистемах на площади 11 тыс. 477 га.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, только в течение минувших суток в стране возникло 190 пожаров в природных экосистемах (на открытых участках местности, торфяниках, сельхозугодьях) на общей площади 124 га.

Отмечается, что в основном возгорания в природных экосистемах возникают в результате выжигания сухой растительности, нарушения гражданами правил пожарной безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках, пребывание в лесных массивах и на торфяниках.

«Пожары в экосистемах могут иметь негативные последствия не только для окружающей среды, но и для людей: огонь может перекинуться на здания, уничтожить линии электропередач, газо - и нефтепроводов, лесные насаждения», - предупреждают в ГСЧС и призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.