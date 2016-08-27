Обама создает крупнейший в мире морской заповедник возле Гавайских островов

Крупнейший морской заповедник в мире достигнет площади в 1,5 миллиона квадратных километров, сообщает dw.com со ссылкой на dpa.

Заповедник Папаханаумокуакеа был основан предшественником Обамы на президентском посту Джорджем Бушем-младшим в 2006 году. Его территория - родина для множества редких видов животных, в том числе здесь встречаются 24 вида китообразных, среди них самые крупные живые существа планеты - синие киты. В заповеднике также гнездятся около 14 миллионов птиц и обитают сотни видов эндемиков - то есть животных, которые встречаются исключительно здесь.

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С 2010 года эта территория включена в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо природной ценности, заповедник Папаханаумокуакеа интересен и для историков, так как во время Второй мировой войны здесь затонуло множество кораблей и сбитых самолетов, в том числе один американских авианосец.

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Недовольство решением Обамы выражают местные рыбаки - из-за расширения природоохранной зоны 60 процентов акватории возле Гавайских островов оказывается под запретом на коммерческую рыбную ловлю. Между тем, сам Барак Обама - уроженец Гаваев, и после его распоряжения 98 процентов всех морских пространств, попадающих под государственную защиту США, будут относиться именно к гавайской акватории.