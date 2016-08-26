Площадь суши на Земле за 30 лет увеличилась на 58 тысяч квадратных километров - ученые

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на результаты исследования ученых из нидерландского Института Дельтарес (Deltares), опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Искусственное осушение ряда территорий, в том числе прибрежных, оказалось более значимым фактором, чем таяние ледников и сооружение дамб, говорится в исследовании.

Читайте такжеПресная вода закончится на Земле уже через 25 лет - ученые

В общей сложности за три десятилетия под водой оказались 115 тыс. кв. км суши, при этом осушено было около 173 тыс. кв. км водной поверхности.

Нидерландские ученые анализировали снимки со спутников NASA. Согласно их выводам, примером самого масштабного естественного обводнения стало Тибетское нагорье, где из-за таяния ледников образовались новые огромные озера.

Крупнейшим противоположным примером является Аральское море, некогда четвертое по величине озеро в мире.

Читайте такжеУченые создали карту наиболее пострадавших от изменений климата мест на Земле

С 1960-х годов оно стремительно мелело из-за забора воды из питающих его рек Амударьи и Сырдарьи. Сейчас Аральское море распалось на два озера и практически полностью высохло.

Исследователи говорят, что теперь необходимо понять, какое значение для мирового климата имеют сделанные ими наблюдения.