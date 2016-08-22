На прошлой неделе в экосистемах Украины произошло 927 пожаров

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

За прошедшую неделю было ликвидировано 927 пожаров в природных экосистемах на общей площади 662 га. В частности, в лесных массивах - 46 пожаров на площади 52,7 га, на торфяниках - 8 пожаров на площади 5,5 га, на сельхозугодиях - 8 пожаров на площади 20 га, на открытых участках местности (трава, мусор, прочее) - 865 пожаров на площади 583,7 га.

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Основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах спасатели называют выжигание сухой растительности, нарушения гражданами правил пожарной безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках, пребывание в лесных массивах и на торфяниках.

ГСЧС призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

"В первую очередь, не сжигайте сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, не разбрасывайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не баловались с огнем", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники покрывали вырубку лесов в Закарпатской области словацкой фирмой почти на 2 млн евро.