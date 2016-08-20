Дарницкая ТЭЦ засыпала озеро Горячка ядовитой угольной золой - ЭкоМайдан

Об этом сообщает проект «ЭкоМайдан» в Facebook.

«В течение многих лет Дарницкая ТЭЦ сбрасывает опасные отходы горения до одной из крупнейших зеленых зон столицы. Из-за произвола владельцев ядовитые вещества и выбросы распространяются по наиболее населенным районам Левобережья», - отмечается в сообщении.

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В организации заявили, что результат деятельности Дарницкой ТЭЦ шокирует – озеро Горячка почти полностью уничтожено. «Официальные властные структуры подтверждают, что разрешений на такую беспощадную варварскую ликвидацию природного фонда Киева никто не предоставлял. Однако сделать пока ничего не в состоянии», - добавили активисты.

Также в организации отметили, что рядом с уничтоженной водоемом построен новый жилой массив, а в 100 метрах находится детсад.