Минэкологии назначило руководителей нацпарков "Синевир" и "Деснянско-Старогутский"

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее решение было принято комиссией 18 августа.

«По результатам голосования 10 из 11 членов постоянно действующей комиссии конкурсного отбора руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Минэкологии, отдали свои голоса в пользу Николая Дербака», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с 2004 года он работал заместителем директора национального природного парка «Синевир» и был главным натуралистом парка, а с 2010 года в соответствии с приказом Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 27 апреля 2010 года Дербак был назначен директором НПП «Синевир».

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Также отмечается, что по результатам голосования членов комиссии победителем конкурса на замещение вакантной должности директора национального природного парка «Деснянско-Старогутский» стал Курбаков.

Отмечается, что конкурсная комиссия заседает с 29 июля. За это время проведены конкурсы и определены руководители четырех национальных природных парков - «Яворовского», «Приазовского», «Черемошского» и «Нижнеднепровского».