Минэкологии назначило руководителей нацпарков "Синевир" и "Деснянско-Старогутский"
Конкурсная комиссия Министерства экологии и природных ресурсов Украины приняла решение оставить директором национального природного парка «Синевир» Николая Дербака, а директором нацпарка «Деснянско-Старогутский» назначить Сергея Курбакова.
Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее решение было принято комиссией 18 августа.
«По результатам голосования 10 из 11 членов постоянно действующей комиссии конкурсного отбора руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Минэкологии, отдали свои голоса в пользу Николая Дербака», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, с 2004 года он работал заместителем директора национального природного парка «Синевир» и был главным натуралистом парка, а с 2010 года в соответствии с приказом Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 27 апреля 2010 года Дербак был назначен директором НПП «Синевир».
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Также отмечается, что по результатам голосования членов комиссии победителем конкурса на замещение вакантной должности директора национального природного парка «Деснянско-Старогутский» стал Курбаков.
Отмечается, что конкурсная комиссия заседает с 29 июля. За это время проведены конкурсы и определены руководители четырех национальных природных парков - «Яворовского», «Приазовского», «Черемошского» и «Нижнеднепровского».