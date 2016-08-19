Минэкологии повторно проведет конкурс на должности руководителей нацпарков "Тузловские лиманы" и "Гуцульщина"

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее решение было принято комиссией 18 августа.

«Заслушав конкурсные предложения по управлению парками претендентов на должности руководителей национальных природных парков «Тузловские лиманы» и «Гуцульщина», конкурсная комиссия пришла к выводу, что отдельные кандидаты недостаточно четко представили конкурсные предложения в соответствии с требованиями, а между претендентами на должность директора национального природного парка «Гуцульщина» наблюдается конфликт интересов, о чем свидетельствовали взаимные обвинения обоих кандидатов во время заседания комиссии», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМинэкологии заявило о создании универсальной экологической инспекции до конца года

Согласно сообщению, информация о начале приема документов и проведения нового конкурса будет размещена на сайте министерства и на странице в соцсети Facebook.

Минприроды планировало до конца этой недели завершить отбор кандидатов на вакантные должности директоров национальных парков и заповедников.