Пограничники покрывали вырубку лесов в Закарпатской области на 2 миллиона евро - Матиос

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил на основе изъятых в Госпогранслужбе документов главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Основанием для проведения обысков стало установление следствием объективных данных противодействия со стороны руководства Госпогранслужбы объективному полноценному расследованию в части установления всех виновных лиц (в отношении вырубки леса в Закарпатской области, - ред.). В процессе расследования нами установлены должностные лица пограничной службы словацкой республики, которые способствовали прохождению техники иностранного государства и вывозу национального достояния Украины за пределы государства без какого-либо оформления. Суммарная стоимость, по ценам словацкой республики, вывезенной древесины в количестве больше 7 тыс. деревьев составляет до 2 млн евро, по оптовым ценам страны, куда были доставлены деревья", - отметил он.

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По словам Матиоса, во время обысков в Госпогранслужбе сотрудники военной прокуратуры нашли этому подтверждение. Он продемонстрировал документы и заметил, что у них зафаксовано и незаконный проход техники, и людей из Словакии, и таких документов множество.

"Для покрытия незаконной сделки и грабежа государства было сделано все, чтобы следствие не получило эти данные. По результатам этих данных, мы имеем четкую картину, что словацкая фирма с участием большого количества техники и граждан другого государства находились на территории нашего государства при попустительстве или прямой команды, или содействия с коррупционными основаниями на территории Украины. По результатам чего, больше 7 тыс деревьев вывезено", - резюмировал он.