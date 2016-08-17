За сутки в Украине произошло 129 пожаров в природных экосистемах

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 15 августа на Винничине спасатели ликвидировали возгорание пожнивных остатков на площади 1,96 га за пределами села Кордишевка Козятинского района.

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В этот же день за пределами села Малоянисоль Никольского района Донецкой области возник пожар сухой травы в степи близ Янисольського лесничества, а также возгорание лесной подстилки. В результате пожара была уничтожена лесная подстилка на площади 7 га, а также трава на открытой территории на площади 5 га.

Основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах является выжигание сухой растительности, нарушение людьми правил пожарной безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках, пребывание в лесных массивах и на торфяниках.

Напомним, Галицкий районный суд Львова по ходатайству прокуратуры Львовской области избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору и заместителю директора коммунального предприятия "Збиранка", подозреваемым по делу о пожаре на Грибовичской свалке.