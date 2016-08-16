Обыски в помещениях Госпогранслужбы: взяты под стражу четверо офицеров

Помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян заявил, что утром следователи военной прокуратуры и МВД в сопровождении спецназовцев ворвались в здание Государственной пограничной службы, после чего начали осуществлять выемку документов.

В Генпрокуратуре заявили, что обыски в помещениях ГПСУ, Центра управления службой Чопского пограничного отряда Западного регионального управления ГПСУ проводились в рамках расследования уголовного производства относительно соучастия пограничников в незаконных вырубках леса.

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В данном производстве объявлено подозрение по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины четырем офицерам Чопского пограничного отряда и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Расследование установило факты соучастия военных служебных лиц Государственной пограничной службы в многочисленных незаконных рубках 7663 деревьев ценных пород (ясень, дуб, бук) в пограничной зоне Украины и их дальнейшем сбыте за границу, чем вызвано ущерб государству на ориентировочную сумму свыше 19 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее администрация ГНСУ установила не только факт участия пограничников в незаконной вырубке, но и факт ненадлежащего расследования правонарушения. К дисциплинарной ответственности привлечены ряд офицеров регионального управления и Чопского пограничного отряда. А именно: увольнение с военной службы по служебному несоответствию - 6 лиц, лишение воинского звания – 2 человека, понижение в должности – 2 лица, объявлено о неполном служебном соответствии – 5 человек.