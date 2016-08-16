ГПУ прокомментировала обыски в администрации Госпогранслужбы

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники Главной военной прокуратуры совместно с работниками Департамента борьбы с экономическими преступлениями МВД Украины сегодня провели обыски в помещениях выше перечисленных служб.

Обыски по решению суда проведены в рамках расследования уголовного производства, начатого военной прокуратурой Ужгородского гарнизона по фактам соучастия военных служебных лиц Государственной пограничной службы в незаконных вырубках 7663 деревьев ценных пород (ясень, дуб, бук) в пограничной зоне Украины и их дальнейшем сбыте за границу, чем государству нанесен ущерб на ориентировочную сумму более 19 млн грн.

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Во время проведения обысков работа Центра управления службой не нарушалась, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Более подробную информацию озвучит генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге завтра, 17 августа, добавили в ведомстве.

В данном производстве объявлено подозрение по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины четырем офицерам Чопского пограничного отряда и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян заявил, что утром следователи военной прокуратуры и МВД в сопровождении спецназовцев ворвались в здание Государственной пограничной службы.

По словам Слободяна, они выломали дверь в одно из служебных помещений, пытались парализовать работу центра управления службой, которая осуществляет управление системой охраны границы.

Как утверждает Слободян, Госпогранслужба активно сотрудничала со следствием в рамках дела о вырубке леса на Закарпатье. При этом он отметил, что пограничники заинтересованы в объективном расследовании дела о незаконных вырубках леса. По его словам, Госпогранслужба уже подавала все необходимые документы в Генпрокуратуру.