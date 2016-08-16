Пограничники увидели "шоу" в сегодняшних обысках в администрации ГПСУ

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Сегодня в 9:30 в Администрацию Государственной пограничной службы ворвались следователи военной прокуратуры в сопровождении бойцов спецподразделения МВД "Корд", в сопровождении бойцов департамента по борьбе с экономической преступностью МВД. Они выломали дверь в одно из служебных помещений, пытались парализовать работу центра управления службы. Это подразделение, которое осуществляет управление фактически системой охраны границы", - заявил Слободян.

По его словам, "пока это все смахивает на такое определенное шоу. Почему? Потому что не было никакой необходимости следователям именно таким образом вламываться в Администрацию".

Как заявил Слободян, "у них были ранее выписаны пропуска. Они могли спокойно зайти и в рамках уголовного производства якобы о том, что на участке Чопского отряда незаконно вырубался лес, осуществить выемку документов, которые им были нужны, или вообще направить письмо с просьбой, чтобы мы им предоставили нужные документы".

Также пресс-секретарь Госпогранслужбы обратил внимание, что вместе со следователями военной прокуратуры и МВД приехали журналисты нескольких телеканалов, что, по мнению Слободяна, указывает на то, что "им нужно было именно показать то, что якобы здесь проводится какая-то крупная спецоперация".

По его словам, в настоящее время работа Администрации Госпогранслужбы частично парализована, но центр управления службой работает, а охрана границы осуществляется на всех направлениях.

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Он добавил, что те спецподразделения, которые с самого начала приехали со следователями, сейчас уже частично покинули Администрацию Госпогранслужбы. Однако, как подчеркнул Слободян, следователи еще остаются в помещении и продолжают осуществлять выемку документов.

Как утверждает Слободян, Госпогранслужба активно сотрудничала со следствием в рамках дела о вырубке леса на Закарпатье. При этом он сказал, что пограничники заинтересованы в объективном расследовании дела о незаконной вырубке леса. По его словам, Госпогранслужба уже подавала все необходимые документы в Генпрокуратуру.

Как сообщалось, из-за незаконной вырубки лесов на Закарпатье были наказаны 10 пограничников. В ГПСУ объяснили, что в марте 2016 года Государственная пограничная служба совместно с Национальной полицией обнаружили факт незаконной вырубки леса на участке Чопского отряда.

Впоследствии, как рассказал Олег Слободян, факты незаконной вырубки леса на участках ответственности отделов пограничной службы «Великий Березный», «Новоселица» и «Гута» Чопского отряда были подтверждены.

"Установлено, что Чопским пограничным отрядом служебные расследования были проведены с нарушением требований действующего законодательства Украины. Кроме этого выявлен ряд других упущений во время проведенных внутренних проверок со стороны должностных лиц отряда Западного регионального управления", - сообщили в ГНСУ.