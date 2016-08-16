В Госпогранслужбе проходят обыски - журналист (фото)

В центральном офисе Администрации госпогранслужбы, в Западном региональном управлении и Чопском погранотряде проходят следственные действия.Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

Читайте такжеМоскаль выяснил, что гослесхозы отправляли на экспорт лес по фиктивным документам

"Обыск в частности проводится в кабинете первого заместителя главы ГПС Серватюка. Это тот самый деятель, по решению которого меня стопанули на границе после расследований о контрабанде в лесхозах. По иронии судьбы следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по фактам незаконной вырубки леса на территории Чопского погранотряда", - написал Бочкала.

Он добавил, что государству был нанесен ущерб на сумму 19 миллионов гривень. На месте сотрудники полиции и военной прокуратуры.

Как сообщалось, на Закарпатье за незаконную вырубку леса наказали более 10 пограничников.