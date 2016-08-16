В Донецкой области спасатели ликвидировали масштабный пожар в экосистеме

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

К месту пожара было направлено дежурное отделение 100-й Профессиональной пожарной части Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

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По прибытию подразделения к месту вызова было установлено, что горит трава в степи близ Янисольського лесничества на площади 3 га. Во время проведения разведки и тушения пожара было установлено, что очаг пожара находится в глубине Янисольського лесничества, в квартале № 9 (примерно в 5 км от опушки леса), подъездов к очагу пожара нет.

В 16:24 было установлено, что горит лесная подстилка на площади 1 га, уже выгорело 6 гектаров лесной подстилки, к месту пожара были дополнительно направлены спасатели из других отрядов.

В результате пожара была уничтожена лесная подстилка площадью 7 га, а также трава на открытой территории площадью 5 га. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой Национальной полиции.

Напомним, в экосистемах Херсонской области 10 августа было зарегистрировано 39 пожаров.