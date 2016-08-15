На Закарпатье за незаконную вырубку леса наказали более 10 пограничников

Об этом сообщил пресс-секретарь и помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В марте 2016 года Государственная пограничная служба совместно с Национальной полицией обнаружили факт незаконной вырубки леса на участке Чопского отряда. С целью установления обстоятельств выявленных нарушений в Чопском отряде было проведено служебное расследование, по результатам которого ряд должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказал он предысторию на своей странице в Facebook.

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"Однако детальное изучение материалов расследования в Администрации ведомства заставило усомниться в его объективности. В связи с этим, по Приказу Председателя Государственной пограничной службы Украины, для полного и объективного изучения всех обстоятельств выявленных фактов к Чопского отряда отправилась группа офицеров Администрации, которая на днях завершила свою работу", - сообщил Слободян.

"В результате факты незаконной вырубки леса на участках ответственности отделов пограничной службы «Великий Березный», «Новоселица» и «Гута» Чопского отряда подтверждено. Установлено, что Чопским пограничным отрядом служебные расследования были проведены с нарушением требований действующего законодательства Украины. Кроме этого выявлен ряд других упущений во время проведенных внутренних проверок со стороны должностных лиц отряда Западного регионального управления", - говорится в сообщении.

"В связи с этим, по результатам проведенных Администрацией Госпогранслужбы Украины мероприятий, к дисциплинарной ответственности привлечены ряд офицеров регионального управления и Чопского пограничного отряда. А именно: увольнение с военной службы по служебному несоответствию - 6 лиц, лишения воинского звания – 2 человека, понижение в должности – 2 лица, объявлено о неполном служебном соответствии – 5 человек. Материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру", - рассказал Слободян.