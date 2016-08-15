На Закарпатье из-за сильных ливней ожидаются подъемы уровней воды в реках

15:23, 15 августа 2016
Природные ресурсы
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Сегодня, 15 августа, на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м.

река Мжа / Sergiy Shyrokykh/panoramio.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Днем и вечером 15 августа в результате осадков на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м. В местах прохождения сильных ливней - формирование значительного местного стока и селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура поднимется до +34°.

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