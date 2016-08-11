В Херсонской области за сутки зарегистрировано почти 40 пожаров в экосистемах
16:10, 11 августа 2016Природные ресурсы
177
В экосистемах Херсонской области вчера, 10 августа, было зарегистрировано 39 пожаров.
REUTERS
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Читайте такжеНа Трипольской свалке под Киевом вспыхнул пожар
"В 10-ти случаях пожарно-спасательные подразделения выезжали для ликвидации лесных низовых пожаров на площади объемом 4 га вместе с подразделениями лесоохотничьего хозяйства. Остальные 29 случаев - это пожары в результате возгорания сухой травы и мусора на площади более 10 га", - говорится в сообщении.
Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.
Напомним, в Донецкой области в результате возгорания сухой травы пострадал человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter