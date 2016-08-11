В Херсонской области за сутки зарегистрировано почти 40 пожаров в экосистемах

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В 10-ти случаях пожарно-спасательные подразделения выезжали для ликвидации лесных низовых пожаров на площади объемом 4 га вместе с подразделениями лесоохотничьего хозяйства. Остальные 29 случаев - это пожары в результате возгорания сухой травы и мусора на площади более 10 га", - говорится в сообщении.

Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.

Напомним, в Донецкой области в результате возгорания сухой травы пострадал человек.