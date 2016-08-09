Кабмин поддержал законопроект о запрете изменять целевое назначение и границы земель природных заповедников

Как сообщает пресс-служба Минэкологии, правительство одобрило законопроект, которым, в частности, предусмотрено внесение изменений в Земельный Кодекс Украины и Закона Украины «О природно-заповедном фонде украины» относительно запрета изменять целевое назначение и границы земель природных заповедников, ботанических садов, зоологических и дендрологических парков общегосударственного значения, а также заповедных зон биосферных заповедников и национальных природных парков.

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Согласно предложенным в законопроекте нормам, исключениями пересмотра границ и целевого назначения земель природоохранной сферы является размещение на этих территориях в определенном порядке объектов национальной безопасности и обороны.

Поддержанный Правительством законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления требований в отношении охраны окружающей среды при решении вопросов изъятия, предоставления, изменения целевого назначения земельных участков», в ближайшее время будет передан в Верховную Раду.