В Донецкой области в результате возгорания сухой травы пострадал человек

В субботу, 6 августа, в 12:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: Донецкая область, Бахмутский район, с. Луганское, ул. Степная. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"К месту вызова было направлено дежурное отделение 8 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. По прибытию в 13:09 было установлено, что горит сухая трава. Также был выявлен пострадавший мужчина, 1938 г.р., который при самостоятельном тушении пожара упал и получил ожоги II степени - грудной клетки, левого предплечья, частично спины. Пострадавший был госпитализирован в приемное отделение ЦРБ г. Бахмут, где ему была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 13:19, окончательно ликвидирован в 13:23.

Причиной пожара спасатели назвали неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Напомним, во многих областях Украины из-за неосторожного обращения с огнем горит сухая трава. Вероятной причиной возгорания спасатели называют неосторожное обращение с огнем.