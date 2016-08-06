За неделю проведено более 100 обысков по делам о незаконной вырубке и продаже леса – Луценко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Липа - это дуб, оформленный как сосна" - это старая шутка оказалась реальностью во время обыска во Львовской области. По фальшивым сертификатам происхождения, с фальшивыми чипами дуб отправляли как сосновый кругляк, не запрещенный к экспорту», - написал он.

«Всего в течение недели ГПУ, а также областные прокуратуры Винницкой, Львовской и Черновицкой областей совместно с УСБУ и УВД провели более 100 обысков по делам незаконных рубок и реализации лесодревесины по фиктивным документам», - добавил генпрокурор.

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По его словам, во время обысков изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной хозяйственной деятельности, «черная» бухгалтерия, поддельные накладные, печати различных юридических лиц, банковские карты, транспортные средства, тысячи кубических метров лесной продукции.

Кроме того, добавил Луценко, задержаны организаторы преступлений, а также установлены их пособники. «Это только начало работы, которая, начавшись с низовых звеньев, непременно выведет на главных организаторов экоцида», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Кабмин запретил рубку в лесах и уволил руководителя Гослесагентства.