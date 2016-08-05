В Херсонской области предприятие уплатило 363 тысячи гривен за неправомерное пользование недрами

Средства перечислены в городской, областной и государственный бюджеты в процентах, сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

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Напомним, что в 2014 году во время проведения плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства ГП «Днепр-Полупроводники» специалистами Госэкоинспекции в Херсонской области был зафиксирован факт самовольного забора подземной воды для производственных нужд.

Своими действиями субъект хозяйствования допустил использование водных ресурсов при отсутствии соответствующего разрешения, что является нарушением ст. ст. 16, 19, 21, 23 Кодекса Украины о недрах.