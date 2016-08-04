Исследования проб воды в киевской реке Коник выявили сильное загрязнение

"Исследования обнаружили трехкратное превышение норм по интенсивности запаха, цвет воды в реке - желто-розовый, показатели марганца тоже показали превышение в 4 раза", - сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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В связи с данной ситуацией, для немедленного реагирования и принятия соответствующих мер, ГУ Госпопродпотребслужбы инициировало организацию заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.