Исследования проб воды в киевской реке Коник выявили сильное загрязнение
21:08, 04 августа 2016Природные ресурсы
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Результаты исследований проб воды в реке Коник (Голосеевский район Киева), которые отобрали специалисты Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины", свидетельствуют о загрязнении водоема.
Река Коник терпит экологическую катастрофу / Фото kyivnash.in.ua
"Исследования обнаружили трехкратное превышение норм по интенсивности запаха, цвет воды в реке - желто-розовый, показатели марганца тоже показали превышение в 4 раза", - сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.
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В связи с данной ситуацией, для немедленного реагирования и принятия соответствующих мер, ГУ Госпопродпотребслужбы инициировало организацию заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
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