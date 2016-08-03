Причиной мора рыбы на Днепропетровщине назвали жару

Как сообщает "Мост-Днепр", начальник управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Днепропетровской области Госрыбагентства Украины Александр Жук сообщил, что причиной массового мора рыбы в Днепропетровской области стал недостаток кислорода.

По его словам, с середины до конца июля на Днепродзержинском и Днепровском водохранилище наблюдались факты гибели рыбы.

Для выявления причины мора рыбы были взяты пробы воды, грунта и рыбы. По результатам исследований, ядовитых веществ, которые бы приносили вред фауне не найдено.

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При этом пробы также показали, что содержание кислорода в воде в 2-2,5 раза меньше нормы (4 миллиграмма кислорода на 1 литр воды), что связано с погодными условиями: в тот период синоптики фиксировали температуру воздуха +40…+42 градусов в тени и температуру воды до +35 градусов, что и привело к массовой гибели рыбы.

"Таким образом, недостаток кислорода стал причиной массового мора рыбы в Днепропетровском регионе", - сказал Жук.

Он отметил, что больше всего погибло бычков, небольшое количество судака и верховодки.

В свою очередь, как сообщает "Днепр вечерний", накануне директор департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской обладминистрации Руслан Стрелец также заявил, что официальная версия массового мора рыбы в Днепре - погодная.

"Причина в том, что 28 градусов вода и в 4 раза ниже концентрация кислорода в воде", - заявил он.

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По словам Стрельца, данных или фактов, которые подтвердили бы, что причина техногенная, нет.

"Сегодня соответствующие органы полиции ведут следственные действия по этому вопросу. Но доказать, что это было преступление, не так просто. К тому же, по словам научных работников, с которыми я консультировался, если бы это был выброс, всплыло бы в сотни раз больше рыбы", - сказал чиновник.

"Специалисты мне сказали простую вещь. Нужно выгнать несколько барж, чтобы они постоянно курсировали по Днепру, чтобы от перемешивания воды в нее поступал кислород. Ведь судоходства на Днепре нет. Вода стоит, не обновляется – рыбе перекрыли кислород, вот и результат. К тому же, шлюзы перекрыты, а платить за электроэнергию, чтобы их открыть, государство не хочет, а это государственная ситуация", - добавил он.

По мнению Стрельца, если власти не поймут всю серьезность ситуации, то мор рыбы будет повторяться.