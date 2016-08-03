В лесничестве во Львовской области обнаружили незаконную вырубку деревьев

Вырубка зафиксирована на трех участках площадью 5,8 га, 0,9 га и 3,2 га.

Об этом ZAXID.NET сообщил начальник экоинспекции во Львовской области Николай Маланич.

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"Львовская государственная экспедиция предоставила лесничеству разрешение на вырубку редколесья. Однако такие виды вырубки леса не предусмотренные нормативными актами. Проще говоря, виноваты не лесники, а те, кто проводит экспедицию и оценку леса", - отметил Николай Маланич.

"Сейчас мы устанавливаем размер ущерба, нанесенного государству за такие действия", - добавил Николай Маланич.

Материалы о факте незаконной вырубки деревьев экологи направили в национальной полиции Львовской области.