В лесничестве во Львовской области обнаружили незаконную вырубку деревьев
Работники Государственной экологической инспекции во Львовской области во время внеплановой проверки обнаружили незаконную вырубку деревьев на территории ГП «Винниковское лесничество».
Вырубка зафиксирована на трех участках площадью 5,8 га, 0,9 га и 3,2 га.
Об этом ZAXID.NET сообщил начальник экоинспекции во Львовской области Николай Маланич.
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"Львовская государственная экспедиция предоставила лесничеству разрешение на вырубку редколесья. Однако такие виды вырубки леса не предусмотренные нормативными актами. Проще говоря, виноваты не лесники, а те, кто проводит экспедицию и оценку леса", - отметил Николай Маланич.
"Сейчас мы устанавливаем размер ущерба, нанесенного государству за такие действия", - добавил Николай Маланич.
Материалы о факте незаконной вырубки деревьев экологи направили в национальной полиции Львовской области.