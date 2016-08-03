Около 1/16 всего заготавливаемого в Украине леса вырубается с нарушением закона в заповедниках - еколог

Об этом на пресс-конференции сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

«Каждый год в Украине площадь рубок в заповедных объектах составляет 44 тыс. га, или более 1 млн кубометров древесины. Это составляет около 1/16 или 1/17 всей официальной заготовки леса в Украине», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что по закону в заповедниках запрещены сплошные вырубки леса. Однако, как показывают многочисленные сьемки, такие вырубки все равно проводятся практически по всей территории страны. В то же время, по словам Борейко, управляющие лесами часто официально называют проводимые рубки санитарными, что позволяет называть деревья высохшими или зараженными вредителями и вырубать практически любые объемы леса на любых территориях, включая заповедные пралеса Карпат.

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При этом он отметил, что никто точно не может сказать, сколько всего леса вырубается в Украине. «Есть официальные рубки, есть полуофициальные, а есть браконьерские. Последние две категории никто не учитывает», - пояснил Борейко. По его словам, экологи считают объем браконьерских рубок в Украине примерно равным официальным.

Эксперты Киевского эколого-культурного центра, основываясь на данных из трех официальных источников – департаментов экологии государственных обладминистраций, областных управлений лесного хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов, – подсчитали объемы рубок в заповедниках в 2013-2014 годах.

Так, по площадям рубок в заповедниках лидируют Винницкая (5247 га), Закарпатская (2310 га) и Черновицкая (2081 га) области. По объемам заготавливаемой на заповедных территориях древесины на первом месте находится Черновицкая область (114533 куб. м), за ней идут Закарпатская (87295 куб. м) и Черниговская (64336 куб. м) области. В то же время в список областей с наибольшей заготовкой леса в заповедниках попали такие степные области, как Херсонская (39076 куб. м) и Одесская (35336 куб. м).

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Борейко также отметил, что экологи с помощью спутниковых снимков за последние пять лет оценили динамику вырубок лесов в Карпатском регионе. «За 50-70 лет весь лес в Украинских Карпатах будет уничтожен, если сохранится современная тенденция», - подчеркнул он, добавив, что в Карпатах осталось всего около 50 тыс. га древних лесов, и при нынешней скорости вырубок эти уникальные леса могут исчезнуть в течение 2-3 лет.

Эксперт сообщил, что рубки лесов на карпатских склонах опасны не только исчезновением лесов. Они также увеличивают опасность лавин, селей и весенних паводков, поскольку снег и вода не задерживаются на склонах.

По мнению Борейко, ситуация стала неконтролируемой после принятых изменений в законодательство. Например, в Лесном кодексе Украины было отменено градацию лесов на три группы. Такая градация предусматривала, что коммерческую заготовку леса можно проводить только в лесах третьей группы. Однако после отмены градации лесов заготовлі стали возможными практически на любой территории.

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Борейко также отметил, что экологи при помощи спутниковых снимков за последние пять лет оценили динамику вырубок лесов в Карпатском регионе. «За 50-70 лет весь лес в Украинских Карпатах будет уничтожен, если сохранится современная тенденция», - подчеркнул он, добавив, что в Карпатах осталось всего около 50 тыс. га древних пралесов, и при нынешней скорости вырубок эти уникальные леса могут исчезнуть в течение 2-3 лет.

Эксперт сообщил, что рубки лесов на карпатских склонах опасны не только исчезновением лесов. Они также увеличивают опасность лавин, селей и весенних паводков, поскольку снег и вода не задерживаются на склонах.

По мнению Борейко, ситуация стала неконтролируемой из-за принятых изменений в законодательстве. Например, в Лесном кодексе Украины была упразднена градация лесов на три группы. Такая градация подразумевала, что коммерческую заготовку леса можно производить только в лесах третьей группы. Однако после упразднения градации лесов заготовки стали возможны практически на любой территории.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 мая поддержал предложение Министерства экологии и природных ресурсов временно прекратить рубки в лесах до пересмотра регуляторных актов.

Дерегуляционный офис предложил Минэкологии проводить все санитарные рубки исключительно под контролем экологической инспекции, запретить сплошные санитарные вырубки в горах, заповедниках и национальных парках, а также обязать лесхозы продавать древесину, полученную в результате санитарных вырубок, на аукционе, а не по прямым договорам.