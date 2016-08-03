Загрязнение реки Уды в Харьковской области: предприятие заставят возместить убытки

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Украины.

Согласно предоставленной предприятием информации, общий объем самовольно сброшенной воды составил 209 тыс. 993 куб. м. На основании этого специалисты Госэкоинспекции рассчитали причиненный государству материальный ущерб на сумму 228 тыс. 977 грн 70 коп.

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Такие действия квалифицируются как нарушение требований ст. 44, 49 Водного Кодекса Украины.

Отмечается, что Госэкоинспекция подала в хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного государству в результате самовольного сброса загрязняющих веществ в водный объект, суд его удовлетворил.